Fuorigioco automatico | la Fifa ci pensa

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il calcio si fa sempre più tecnologico. Dopo la Var, lastando di introdurre anche ilin occasione dei prossimi Mondiali in Qatar del 2022.: come funziona? Il progetto è al momento al vaglio dell’ Ifab ma ha già incontrato il parere favorevole di Arsene Wenger(Capo dello sviluppo del gioco del calcio per la). Il nuovo sistema tecnologico sarebbe molto simile a quello già in essere per i gol fantasma, con il guardalinee che riceverebbe un messaggio nel caso in cui il giocatore si trovasse in posizione irregolare. L’assistente avrà solo il compito di rilevare se il fuoriclasse influisca oppure no sull’azione. Le parole di Arsen Wenger L’ex allenatore dell’Arsenal, che ha avuto modo di assistere ad un ...