Europa League, Ajax-Roma: Dzeko e Pedro dal 1?, le formazioni ufficiali del match (Di giovedì 8 aprile 2021) Alle ore 21.00 la Roma affronterà l'Ajax in trasferta nella gara valida per i quarti di finale di Europa League.Le formazioni ufficiali del match.Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: Ten HagRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All.: Fonseca Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Alle ore 21.00 laaffronterà l'in trasferta nella gara valida per i quarti di finale di.Ledel(4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: Ten Hag(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini,. All.: Fonseca

