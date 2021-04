Dal 20 aprile al 2 giugno passando per maggio: tutte le date delle riaperture e della zona gialla in Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) “In Francia si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio, il 2 giugno è la nostra festa nazionale. Potrebbe essere una data delle riaperture per noi”. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenendo oggi a Omnibus, ha proposto una data che non piacerà al segretario del suo partito Matteo Salvini. Perché il 2 giugno è lontano e nello scontro tra aperturisti e rigoristi all’interno del governo Draghi il Carroccio si batte per la data del 20 aprile. Quel giorno potrebbe tornare in vigore la zona gialla, attualmente sospesa dal decreto legge primo aprile 2021 n. 44. Ma si tratta per ora solo di un’ipotesi. Palazzo Chigi ha precisato che riguardo il 20 aprile la cabina di regia governo-Cts sarà convocata «per valutare possibili ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) “In Francia si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio, il 2è la nostra festa nazionale. Potrebbe essere una dataper noi”. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenendo oggi a Omnibus, ha proposto una data che non piacerà al segretario del suo partito Matteo Salvini. Perché il 2è lontano e nello scontro tra aperturisti e rigoristi all’interno del governo Draghi il Carroccio si batte per la data del 20. Quel giorno potrebbe tornare in vigore la, attualmente sospesa dal decreto legge primo2021 n. 44. Ma si tratta per ora solo di un’ipotesi. Palazzo Chigi ha precisato che riguardo il 20la cabina di regia governo-Cts sarà convocata «per valutare possibili ...

