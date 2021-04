Covid Polonia, oggi tragico record morti: 954 in un giorno (Di giovedì 8 aprile 2021) tragico record in Polonia dove, secondo i dati di oggi, si sfiorano i mille morti per Covid in un giorno. Il bollettino registra 954 decessi, un numero mai raggiunto in precedenza in questo paese di 38,5 milioni di abitanti. Il dato supera il precedente record di 674 morti del 25 novembre. In realtà il dato odierno comprende anche 350 decessi occorsi nel lungo weekend pasquale, registrati in ritardo. Tuttavia il ministero della Sanità ha sottolineato la sua preoccupazione. “Ci dobbiamo sicuramente preparare a un trend crescente di morti”, ha detto il portavoce Wojciech Andrusiewicz, sollevando anche l’allarme per gli ospedali ormai prossimi al collasso. Nel paese c’è un numero record di ricoverati per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021)indove, secondo i dati di, si sfiorano i milleperin un. Il bollettino registra 954 decessi, un numero mai raggiunto in precedenza in questo paese di 38,5 milioni di abitanti. Il dato supera il precedentedi 674del 25 novembre. In realtà il dato odierno comprende anche 350 decessi occorsi nel lungo weekend pasquale, registrati in ritardo. Tuttavia il ministero della Sanità ha sottolineato la sua preoccupazione. “Ci dobbiamo sicuramente preparare a un trend crescente di”, ha detto il portavoce Wojciech Andrusiewicz, sollevando anche l’allarme per gli ospedali ormai prossimi al collasso. Nel paese c’è un numerodi ricoverati per ...

