Covid: Giani, 'In Toscana 1.153 nuovi casi, tasso positivi al 4,08%' (Di giovedì 8 aprile 2021) Firenze, 8 apr. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.153 su 28.229 test di cui 16.513 tamponi molecolari e 11.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,08% (12,1% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Firenze, 8 apr. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 1.153 su 28.229 test di cui 16.513 tamponi molecolari e 11.716 test rapidi. Ildeiè 4,08% (12,1% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

