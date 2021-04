Covid | Faraone | ' subito calendario riaperture'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Per le vaccinazioni non dobbiamo adesso inaugurare la stagione delle deroghe territoriali dopo quella delle deroghe professionali, questo paese deve ripartire insieme: aprile è l'ultimo mese in cui sarà necessario stringere i denti , a maggio andremo a regime col piano vaccinale. Già adesso dobbiamo programmare le aperture: stabiliamoin quale giorno riapriremo i ristoranti, in quale giorno tutte le scuole, in quale i cinema, le palestre, e così via". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davidead Agorà. "Servono chiarezza e programmazione e diciamo agli italiani -aggiunge- che possono già prenotare le vacanze in Italia. Occorre fare il programma della ripartenza indicando il giorno preciso di apertura attività per attività: unchiaro che dia certezze a un paese stremato ...