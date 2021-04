Cinque arresti nel milanese per tangenti e mascherine | anche il sindaco di Opera

(Di giovedì 8 aprile 2021) Arrestato ai domiciliari ildiAntonino Nucera, la dirigente dell’ufficio tecnico del comune e tre imprenditori del settore edile. Sono ritenuti responsabili di peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e traffico di rifiuti. I Carabinieri del Comando provinciale di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare aglidomiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Milano. L’inchiesta, coordinata dai Procuratori Aggiunti, Alessandra Dolci e Maurizio Romanelli, e dai Sostituti Silvia Bonardi e Stefano Civardi, è stata avviata nel febbraio 2020. Interferenze nell’assegnazione di lavori pubblici Ildi, nell’arco temporale febbraio – ottobre 2020, con l’adesione di alcuni ...

... i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano " nelle Province di Milano, Lodi, Brescia, Varese e Messina - hanno eseguito un'Ordinanza di Custodia Cautelare aglidomiciliari, emessa dal G.Peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Questi i reati contestati, a vario titolo, contestati al sindaco, Antonino ...Terremoto in comune a Opera. All'alba di giovedì 8 aprile i carabinieri del comando Provinciale di Milano hanno arrestato il sindaco di Opera, Antonino Nucera, una dirigente dell'ufficio tecnico comun ...