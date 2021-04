Benevento, il M5S sul problema pozzi e tetracloroetilene (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSulla sempre delicata vicenda ‘acqua’ a Benevento a intervenire sono le due consigliere del Movimento Cinque Stelle Marianna Farese e Anna Maria Mollica. Che scrivono: “Riguardo al problema della qualità dell’acqua della città di Benevento, erogata ai cittadini del Centro storico e dei rioni Libertà e Ferrovia, il MoVimento 5 Stelle ha prodotto ad inizio del 2019 interrogazioni ai Parlamenti italiano ed europeo, oltre ad un dossier al Ministero dell’Ambiente. A febbraio del 2019, la rappresentanza consiliare del M5S ha proposto al Sindaco di Benevento di affidare all’Università del Sannio l’incarico di redigere il Piano di Caratterizzazione per le zone dei pozzi Campo Mazzoni e Pezzapiana contaminati da tetracloroetilene, richiedendo apposito contributo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSulla sempre delicata vicenda ‘acqua’ aa intervenire sono le due consigliere del Movimento Cinque Stelle Marianna Farese e Anna Maria Mollica. Che scrivono: “Riguardo aldella qualità dell’acqua della città di, erogata ai cittadini del Centro storico e dei rioni Libertà e Ferrovia, il MoVimento 5 Stelle ha prodotto ad inizio del 2019 interrogazioni ai Parlamenti italiano ed europeo, oltre ad un dossier al Ministero dell’Ambiente. A febbraio del 2019, la rappresentanza consiliare del M5S ha proposto al Sindaco didi affidare all’Università del Sannio l’incarico di redigere il Piano di Caratterizzazione per le zone deiCampo Mazzoni e Pezzapiana contaminati da, richiedendo apposito contributo ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, il M5S sul problema pozzi e tetracloroetilene ** - ilvaglio1 : Comunali - Benevento sia più una succursale di Ceppaloni! Generosità e impegno per far rialzare la città #comunali… - ClaudioBocci : RT @AgCultNews: Benevento, in #Senato ddl per Arco di Traiano monumento nazionale - DeLuciaDanila : Dichiarare monumento nazionale l'Arco di Traiano, simbolo della città di Benevento, costruito intorno al 114 d.C. p… - DeLuciaDanila : RT @AgCultNews: Benevento, in #Senato ddl per Arco di Traiano monumento nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento M5S Gianluigi Paragone: chi è il leader di Italexit tra politica e vita privata Nel 2020 l'espulsione dal M5S dopo il voto contrario alla Legge di bilancio decisa dalla ... Il giornalista e politico ha origini campane, padre originario di Benevento e madre siciliana. Molti elementi ...

Proposta legge in Senato: "Arco Traiano monumento nazionale" Benevento . In Senato il DDL per Arco di Traiano monumento nazionale. Il disegno di legge è stato presentato da Danila De Lucia (M5S), capogruppo della commissione Cultura del M5S È stato depositato ...

Tetracloroetilene, il M5s: “Noi al lavoro dal 2019 per risolvere la questione” NTR24 Le Regioni mettono sul tavolo di Draghi la questione delle riaperture dal 20 Aprile La prossima settimana in programma la cabina di regia. Nel confronto previsto giovedì, i presidenti delle Regioni parleranno con il premier anche dell’impiego dei fondi legati al Recovery plan. La pro ...

Salvini chiede a Draghi un piano per le riaperture Ogni giorno notizie, curiosità, cronaca, sport e rubriche su Salerno, Napoli, Benevento, Avellino e Caserta ... a due mesi dalle elezioni che avevano portato alla nascita del governo Lega-M5s, la Lega ...

Nel 2020 l'espulsione daldopo il voto contrario alla Legge di bilancio decisa dalla ... Il giornalista e politico ha origini campane, padre originario die madre siciliana. Molti elementi .... In Senato il DDL per Arco di Traiano monumento nazionale. Il disegno di legge è stato presentato da Danila De Lucia (), capogruppo della commissione Cultura delÈ stato depositato ...La prossima settimana in programma la cabina di regia. Nel confronto previsto giovedì, i presidenti delle Regioni parleranno con il premier anche dell’impiego dei fondi legati al Recovery plan. La pro ...Ogni giorno notizie, curiosità, cronaca, sport e rubriche su Salerno, Napoli, Benevento, Avellino e Caserta ... a due mesi dalle elezioni che avevano portato alla nascita del governo Lega-M5s, la Lega ...