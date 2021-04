Barbara Corvi, le terribili analogie con la scomparsa della cognata 12 anni fa (Di giovedì 8 aprile 2021) Due donne scomparse a distanza di 12 anni, collegate allo stesso uomo: Barbara Corvi e Angela Costantino sono state fatte sparire da Roberto Lo Giudice? Due casi che hanno spaventose analogie e che sono avvenuti nella stessa famiglia e intorno alla stessa persona. Angela Costantino e Barbara Corvi, infatti, erano la cognata e la moglie di Roberto Lo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 aprile 2021) Due donne scomparse a distanza di 12, collegate allo stesso uomo:e Angela Costantino sono state fatte sparire da Roberto Lo Giudice? Due casi che hanno spaventosee che sono avvenuti nella stessa famiglia e intorno alla stessa persona. Angela Costantino e, infatti, erano lae la moglie di Roberto Lo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

