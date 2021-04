Banca Mediolanum, 2,2 miliardi di raccolta nel trimestre (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Banca Mediolanum comunica i risultati commerciali del mese di marzo 2021: 1.259 milioni, di cui raccolta netta Totale di Gruppo +885 milioni, 2,2 miliardi nel trimestre, erogazioni di mutui e prestiti 359 milioni, raccolta polizze protezione 15,1 milioni. Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, afferma: “Chiudiamo il primo trimestre con dati commerciali superlativi per quantità e qualità: il mese di marzo ha visto una raccolta totale di 885 milioni e una raccolta in risparmio gestito di 619. E se escludiamo i certificati rimborsati in anticipo per aver raggiunto la loro performance obiettivo e guardiamo ai soli fondi e polizze unit-linked, la raccolta ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) –comunica i risultati commerciali del mese di marzo 2021: 1.259 milioni, di cuinetta Totale di Gruppo +885 milioni, 2,2nel, erogazioni di mutui e prestiti 359 milioni,polizze protezione 15,1 milioni. Massimo Doris, amministratore delegato di, afferma: “Chiudiamo il primocon dati commerciali superlativi per quantità e qualità: il mese di marzo ha visto unatotale di 885 milioni e unain risparmio gestito di 619. E se escludiamo i certificati rimborsati in anticipo per aver raggiunto la loro performance obiettivo e guardiamo ai soli fondi e polizze unit-linked, la...

