ATP Cagliari 2021: Matteo e Jacopo Berrettini rivincono in doppio con gli specialisti Huey e Nielsen (Di giovedì 8 aprile 2021) Matteo e Jacopo Berrettini si qualificano per le semifinali del torneo di doppio all'ATP di Cagliari, in un tabellone che si sta facendo sostanzialmente tutto italiano. Questo perché, nella parte alta del tabellone, al penultimo atto ci sono Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, mentre gli sfidanti dei Berrettini saranno Simone Bolelli e l'argentino Andres Molteni. Inoltre, nel quarto rimanente della parte alta, Marco Cecchinato e Stefano Travaglia sfideranno, più tardi, l'argentino Federico Coria e il britannico Daniel Evans, da poco battuto in singolare da Lorenzo Musetti. Il punteggio finale del match tra i Berrettini e la coppia Tret Huey (Filippine)/Frederik Nielsen (Danimarca) è di 7-6(5) 6-3, di buon valore perché il ...

