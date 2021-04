AstraZeneca e le rare trombosi: "Entro 14 giorni dalla prima dose" (Di giovedì 8 aprile 2021) Alessandro Ferro ?Vaccino AstraZeneca - aggiornamento raccomandazioni Gli eventi trombotici legati al vaccino di AstraZeneca sono stati segnalati Entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose e generalmente nelle donne sotto i 60 anni: ecco cosa dice il documento Dopo l'incontro di ieri tra Commissione tecnico-scientifica (Cts) ed Aifa, il ministero della Salute ha pubblicato la circolare nella quale viene ribadito "che il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca, ndr) è approvato a partire dai 18 anni di età" ed è "raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni". "Eventi avversi Entro 14 giorni" Nella circolare datata 7 aprile 2021 che abbiamo allegato in fondo al pezzo, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Alessandro Ferro ?Vaccino- aggiornamento raccomandazioni Gli eventi trombotici legati al vaccino disono stati segnalati14somministrazione dellae generalmente nelle donne sotto i 60 anni: ecco cosa dice il documento Dopo l'incontro di ieri tra Commissione tecnico-scientifica (Cts) ed Aifa, il ministero della Salute ha pubblicato la circolare nella quale viene ribadito "che il vaccino Vaxzevria (, ndr) è approvato a partire dai 18 anni di età" ed è "raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni". "Eventi avversi14" Nella circolare datata 7 aprile 2021 che abbiamo allegato in fondo al pezzo, ...

Advertising

fattoquotidiano : AstraZeneca, nel Regno Unito vaccino sconsigliato per gli under 30. Salgono a 76 i casi di trombosi rare, 19 fatali - TgLa7 : #AstraZeneca: #Ema, possibile #legame con rare #trombosi - ilpost : Per l’EMA c’è un «possibile legame» tra alcune rare trombosi e il vaccino di AstraZeneca - ParchiZP : RT @fattoquotidiano: AstraZeneca, nel Regno Unito vaccino sconsigliato per gli under 30. Salgono a 76 i casi di trombosi rare, 19 fatali ht… - Corriere : ?? La diagnosi precoce è fondamentale e un eventuale problema si può affrontare: tutto quello che c'è da sapere -