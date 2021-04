Angelo Pintus rivela: “Ho preso il Covid. É come se un pugile ti picchiasse per due giorni” (Di giovedì 8 aprile 2021) 45 anni, nato a Trieste, Angelo Pintus è uno dei comici più amati in Italia. Dopo aver cominciato la propria carriera al Maurizio Costanzo Show nel 2001, ha raccolto una serie di successi: da Colorado a Made in Sud fino al recentissimo Lol – Chi ride è fuori, il comedy show targato Prime Video che sta facendo parlare tutta l’Italia. Intervistato da Rolling Stone poco prima del lancio di Lol, Angelo Pintus ha fatto una rivelazione inaspettata: “Ho preso il Covid. Sono stato di mer*a: è come se un pugile ti picchiasse per due giorni. E poi, per dispetto, non senti neanche i sapori”. Inoltre ha detto: “Riuscire a fare questi due progetti è stato incredibile: io sono stato contagiato tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) 45 anni, nato a Trieste,è uno dei comici più amati in Italia. Dopo aver cominciato la propria carriera al Maurizio Costanzo Show nel 2001, ha raccolto una serie di successi: da Colorado a Made in Sud fino al recentissimo Lol – Chi ride è fuori, ildy show targato Prime Video che sta facendo parlare tutta l’Italia. Intervistato da Rolling Stone poco prima del lancio di Lol,ha fatto unazione inaspettata: “Hoil. Sono stato di mer*a: èse untiper due. E poi, per dispetto, non senti neanche i sapori”. Inoltre ha detto: “Riuscire a fare questi due progetti è stato incredibile: io sono stato contagiato tra ...

