Voleva sfregiare l'ex fidanzata: 40enne arrestato per aver ingaggiato un sicario nel dark web (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ennesimo caso di femminicidio sfiorato ma fortunatamente evitato. Un uomo aveva ingaggiato un sicario sul dark web, affinché la ex fosse 'sfregiata con l'acido e costretta su una sedia a rotelle'. Il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ennesimo caso di femminicidio sfiorato ma fortunatamente evitato. Un uomo avevaunsulweb, affinché la ex fosse 'sfregiata con l'acido e costretta su una sedia a rotelle'. Il ...

Advertising

QuotidianPost : Assume un sicario sul darkweb: voleva sfregiare la ex - ve10ve : RT @MastriTina: Da dove nasce tutto questo odio? Cosa spinge un uomo fino a tanto? Voleva punire la ex fidanzata facendola sfregiare con l… - siwel44it : RT @MastriTina: Da dove nasce tutto questo odio? Cosa spinge un uomo fino a tanto? Voleva punire la ex fidanzata facendola sfregiare con l… - MastriTina : Da dove nasce tutto questo odio? Cosa spinge un uomo fino a tanto? Voleva punire la ex fidanzata facendola sfregia… -