Vietato scherzare sui comici e su Fedez Aldo Grasso attaccato per le sue critiche a LOL video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) LOL: chi ride è fuori non divertee una parte di Twitter lo bullizza. Il critico, sul Corriere della Sera, discute lo show di Amazon Prime che sta spopolando sui Social. La piattaforma a pagamento non diffonde le sue visualizzazioni, quindi è impossibile sapere gli effettivi ascolti.ha elencato i 4 motivi per cui LOL non fa ridere Clip e battute dei 10impegnati nella gara ad eliminazione -chi ride viene ammonito e poi espulso- monopolizzano i social in attesa delle ultime 2 puntate in programma domani. Spopola Posaman, il supereroe interpretato da Lillo e dotato di un unico superpotere: mettersi in posa. Elio vestito da quadro della Gioconda invade bacheche da giorni, così come la versione di Antonino Cannavacciuolo proposta da Angelo Pintus., ...