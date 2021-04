Un viaggio in barca a vela è un’esperienza che ti cambia la vita (Di mercoledì 7 aprile 2021) Solo dopo che ci si è regalati un viaggio in barca a vela o in catamarano si può cogliere la magia del mare in tutta la sua essenza Ecco perché tutti, almeno una volta nel corso della propria vita, dovrebbero cimentarsi nella navigazione con una barca a vela: si tratta, infatti, di un’esperienza che insegna a vivere in maniera intensa, dal momento che ogni singolo momento è infarcito di emozioni che vale la pena di affrontare e vivere. In effetti in barca non ci si preoccupa del tempo che passa, perché lo smartphone rimane in cabina; l’infinità del mare, al tempo stesso, cancella la percezione dello spazio che viene attraversato. La vera essenza della navigazione In barca a vela si impara a farsi vedere ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) Solo dopo che ci si è regalati unino in catamarano si può cogliere la magia del mare in tutta la sua essenza Ecco perché tutti, almeno una volta nel corso della propria, dovrebbero cimentarsi nella navigazione con una: si tratta, infatti, diche insegna a vivere in maniera intensa, dal momento che ogni singolo momento è infarcito di emozioni che vale la pena di affrontare e vivere. In effetti innon ci si preoccupa del tempo che passa, perché lo smartphone rimane in cabina; l’infinità del mare, al tempo stesso, cancella la percezione dello spazio che viene attraversato. La vera essenza della navigazione Insi impara a farsi vedere ...

