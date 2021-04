Ultime Notizie Roma del 07-04-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio non ci sono chi generalizzati nella somministrazione del vaccino astrazeneca quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio così responsabili delle ma in conferenza stampa il bugiardino sarà aggiornato gli eventi rari di trombosi cerebrale sono effetti collaterali molto rari del vaccino e benefici superano i rischi non è stato mostrato un nesso con tra gli eventi rari di trombosi il vaccino di astrazeneca i fattori di rischio specifici non sono stati confermati dicono dalle ma continuano le proteste dei commercianti dei ristoratori degli ambulanti in tutta Italia per ottenere le riaperture per il secondo giorno circa 500 negozi in tutti i quartieri di Napoli ma anche nei centri della provincia come Pompei Castellammaree a Salerno e ...