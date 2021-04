Smartphone e 2021, fine della crisi: mercato torna su ‘grazie’ al covid (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembrerebbe essere decisamente finita la crisi del mercato degli Smartphone. Nel 2021, grazie alla pandemia di covid, il numero di dispositivi mobile venduti è tornato a crescere in maniera esponenziale, e una recente analisi di mercato condotta da Gartner, ipotizza che entro la fine di quest’anno saranno 6.2 miliardi le unità attive fra telefoni, tablet e personal computer, a livello globale. Smartphone, mercato 2021 torna a crescere: i dettagli (Foto Skytg24)Tutta colpa, o forse merito, dei cambiamenti di abitudini, a cominciare dal lavoro, causate dal coronavirus, che ha costretto numerose persone in tutto il mondo a cambiare i propri strumenti per meglio lavorare, acquistando ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembrerebbe essere decisamente finita ladeldegli. Nel, grazie alla pandemia di, il numero di dispositivi mobile venduti èto a crescere in maniera esponenziale, e una recente analisi dicondotta da Gartner, ipotizza che entro ladi quest’anno saranno 6.2 miliardi le unità attive fra telefoni, tablet e personal computer, a livello globale.a crescere: i dettagli (Foto Skytg24)Tutta colpa, o forse merito, dei cambiamenti di abitudini, a cominciare dal lavoro, causate dal coronavirus, che ha costretto numerose persone in tutto il mondo a cambiare i propri strumenti per meglio lavorare, acquistando ...

