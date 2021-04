SBK | Monza 2010 | Rea cade e non ritrova la sua moto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SBK Monza

Motosprint.it

Il sei volte iridato, per titoli tutti vinti con Kawasaki, prima di costruire quando ottenuto ... figuriamoci sulla 'autostrada' di. Propio nel tracciato brianzolo, il nordirlandese ha ...10 podi e la vittoria ain gara - 1 gli permettono di chiudere al terzo posto dietro proprio ...: Fogarty, Chili, Corser, Slight in 'Una Poltrona per 4', edizione 1998 La stagione 1999 non va ...Dopo il ruzzolone rimediato in Parabolica, Johnny si rialza, si guarda intorno per recuperare la Honda che, invece, finisce al di là delle protezioni. La risata del pubblico mitiga (in parte) la delus ...Il neozelandese è stato uno dei massimi interpreti della SBK degli anni '90 senza però riuscire a conquistare il titolo. Nel suo curriculum figurano anche una wild card in 500 e tre successi alla 8 or ...