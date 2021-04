Renzi: "Mia moglie Agnese positiva al Covid. In un'alleanza con il M5S non potremmo entrare. Letta candidi donne anche nei Comuni" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leggo tante ricostruzioni fasulle ma voglio che ci faccia compagnia solo il futuro. E credo che per Letta sia la stessa cosa. Del resto Palazzo Chigi è il servizio più grande che puoi fare al tuo ... Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leggo tante ricostruzioni fasulle ma voglio che ci faccia compagnia solo il futuro. E credo che persia la stessa cosa. Del resto Palazzo Chigi è il servizio più grande che puoi fare al tuo ...

Advertising

Corriere : Renzi: «Mia moglie Agnese è positiva dopo AstraZeneca, ma vaccinarsi è importante» - fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi: “Mia moglie lo ha avuto dopo il vaccino. Positivo anche mio figlio. Ho rispettato tutte le rego… - IlNasara : RT @NatangeloM: Qualche riserva - La mia vignetta per il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #7aprile #renzi #letta #pd #italiaviva @fattoquo… - TCiuffarella : RT @NatangeloM: Qualche riserva - La mia vignetta per il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #7aprile #renzi #letta #pd #italiaviva @fattoquo… - bruttocoso : RT @NatangeloM: Qualche riserva - La mia vignetta per il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #7aprile #renzi #letta #pd #italiaviva @fattoquo… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Mia Renzi: "Mia moglie Agnese positiva al Covid. In un'alleanza con il M5S non potremmo entrare. Letta candidi donne anche nei Comuni" Ma se il problema è sulla mia persona e sull'opportunità di fare certi viaggi rispondo che io rispetto tutte le regole". Leggi anche Chi è Isabella Conti, l'avvocata che Renzi vorrebbe candidare per ...

IV: Renzi, 'Se Pd si allea con i 5 Stelle noi non ci saremo' Sui sondaggi che danno Italia viva al 2 %,Renzi afferma che 'se così fosse dovrebbero darci un ... Ma se il problema è sulla mia persona e sull'opportunità di fare certi viaggi rispondo che io rispetto ...

Moglie Renzi positiva nonostante il vaccino: ecco perché Agnese Renzi positiva al Covid nonostante il vaccino? Tecnicamente non è proprio così e Ilaria Capua spiega perché ...

Renzi, Agnese positiva dopo il vaccino: parla Ilaria Capua Ilaria Capua ha commentato la vicenda della moglie di Matteo Renzi, Agnese Landini, che è risultata positiva al coronavirus dopo aver ricevuto il ...

Ma se il problema è sullapersona e sull'opportunità di fare certi viaggi rispondo che io rispetto tutte le regole". Leggi anche Chi è Isabella Conti, l'avvocata chevorrebbe candidare per ...Sui sondaggi che danno Italia viva al 2 %,afferma che 'se così fosse dovrebbero darci un ... Ma se il problema è sullapersona e sull'opportunità di fare certi viaggi rispondo che io rispetto ...Agnese Renzi positiva al Covid nonostante il vaccino? Tecnicamente non è proprio così e Ilaria Capua spiega perché ...Ilaria Capua ha commentato la vicenda della moglie di Matteo Renzi, Agnese Landini, che è risultata positiva al coronavirus dopo aver ricevuto il ...