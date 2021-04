Perché «Lol» funziona, ecco i momenti indimenticabili (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prima ancora della risata, è stato l’effetto sorpresa a travolgere chi si sia trovato a guardare Lol – Chi ride è fuori. La premessa dello show Amazon Prime Video, adattamento italiano di un format straniero, avrebbe potuto incappare facilmente nel non-sense: una mancanza di filo logico che nulla avrebbe avuto a che vedere con Nino Frassica e la comicità. Invece, il programma, concretizzazione della sfida che ogni bambino ha lanciato ai suoi compagni di gioco («Prova a non ridere, se ci riesci»), ha saputo rispettare tempi e modi del cast che si è scelto, permettendo all’estro dei dieci in gara di manifestarsi con personalità. Elio, Frank Matano, Katia Follesa, Caterina Guzzanti, Lillo, Pintus, Luca Ravenna, Michela Giraud, Ciro e Fru dei The Jackal si sono riuniti in un unico studio, portandosi appresso – ciascuno – un bagaglio di costumi e personaggi. Elio, soltanto, ha deciso di rinunciare alla valigia, indossando sin dal primo minuto la maschera che più è diventata virale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prima ancora della risata, è stato l’effetto sorpresa a travolgere chi si sia trovato a guardare Lol – Chi ride è fuori. La premessa dello show Amazon Prime Video, adattamento italiano di un format straniero, avrebbe potuto incappare facilmente nel non-sense: una mancanza di filo logico che nulla avrebbe avuto a che vedere con Nino Frassica e la comicità. Invece, il programma, concretizzazione della sfida che ogni bambino ha lanciato ai suoi compagni di gioco («Prova a non ridere, se ci riesci»), ha saputo rispettare tempi e modi del cast che si è scelto, permettendo all’estro dei dieci in gara di manifestarsi con personalità. Elio, Frank Matano, Katia Follesa, Caterina Guzzanti, Lillo, Pintus, Luca Ravenna, Michela Giraud, Ciro e Fru dei The Jackal si sono riuniti in un unico studio, portandosi appresso – ciascuno – un bagaglio di costumi e personaggi. Elio, soltanto, ha deciso di rinunciare alla valigia, indossando sin dal primo minuto la maschera che più è diventata virale.

Ultime Notizie dalla rete : Perché Lol "LOL, chi ride è fuori": siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente Chi non ride, fa ridere? È la domanda che mi son posto dopo aver seguito "LOL: Chi ride è fuori" , il nuovo comedy show prodotto da Endemol Shine Italy e in onda su Amazon ... Non ho riso perché l'unico ...

LOL - Chi ride è fuori: perché il comedy show è già un fenomeno Perch LOL: Chi ride è fuori è già un fenomeno Se c'è una cosa che salta all'occhio bazzicando sui social in questi giorni è come LOL: Chi ride è fuori sia il primo vero successo mainstream di Amazon ...

