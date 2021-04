Olesya non è Denise Pipitone, Carmelo Abbate non ha dubbi: “Ho una fonte investigativa russa” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Carmelo Abbate ospite di Pomeriggio 5 ne è certo: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Il celebre giornalista ha affermato di non avere parlato con l’avvocato della famiglia ma di avere, ugualmente, delle fonti certe. Olesya non è Denise Pipitone: Carmelo Abbate ne è certo Il giornalista ha precisato di non avere mai parlato con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 aprile 2021)ospite di Pomeriggio 5 ne è certo:Rostova non è. Il celebre giornalista ha affermato di non avere parlato con l’avvocato della famiglia ma di avere, ugualmente, delle fonti certe.non ène è certo Il giornalista ha precisato di non avere mai parlato con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

