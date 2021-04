(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sonodiregistrati a. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Sianche undici guarigioni. Gli attualmente positivi sono 271 di cui 14 ospedalizzati su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Nettuno, si registrano quattro nuovi casi di Coronavirus - CorriereCitta : Nettuno, si registrano 12 nuovi casi di Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno registrano

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

i positivi sono dunque saliti a quota 282, di cui 13 ricoverati in ospedale.Contestualmente sianche cinque guarigioni, tra le quali quelle di due pazienti ricoverati. Al momento asale a 272 il numero dei positivi di cui 13 ospedalizzati.Sono nove i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno durante la giornata di Pasqua. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano ...Sono nove i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche 5 guarigioni, tra cui quelle di due pazienti ricoverati. Gli ...