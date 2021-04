Name That Tune – Indovina La Canzone torna su TV8 con Enrico Papi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo il successo della prima edizione, Enrico Papi torna alla conduzione di Name That Tune – Indovina... Leggi su digital-news (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo il successo della prima edizione,alla conduzione di...

Advertising

UnDueTreBlog : #NamethatTune - Indovina la canzone - Prima puntata del 07/04/2021 - Con Enrico Papi su TV8. - kwanieverse : @tbzyunhos vai amo drop that name (incrociando le dita per te per il quinto punto!!??) - Simo252525 : RT @EnricoPapi2: Name That Tune torna con la seconda edizione: giocano uomini contro donne. Orietta Berti e Morgan tra gli ospiti https://t… - YABOlDAVlDE : @britishaxel @TheCon__ Bro that’s yo name... ringrazia che ti ho salvato Comunque isaia è senza la H - EnricoPapi2 : Name That Tune, Enrico Papi conduce la gara musicale tra vip: «Orietta Berti è pazzesca! Il pubblico che conta è qu… -