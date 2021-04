Muccioli, figli querelano Netflix per “SanPa”: “Allusioni su morte per Aids e omosessualità” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – I figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix per la serie “SanPa“: Andrea e Giacomo difenderanno la memoria del padre dalle Allusioni in merito alla presunta morte per Aids e alla sua presunta omosessualità. La querela per diffamazione aggravata contro la società Netflix per la docuserie “SanPa. Luci e tenebre a San Patrignano” riapre la polemica sulla produzione che ha spaccato ancora una volta il Paese, a distanza di 26 anni dalla morte di Muccioli. Serie in cui il fondatore della più famosa comunità di recupero per tossicodipendenti d’Europa viene dipinto come violento e misogino. La ricostruzione dei fatti è distorta, parziale e tendenziosa, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Idi Vincenzoper la serie ““: Andrea e Giacomo difenderanno la memoria del padre dallein merito alla presuntapere alla sua presunta. La querela per diffamazione aggravata contro la societàper la docuserie “. Luci e tenebre a San Patrignano” riapre la polemica sulla produzione che ha spaccato ancora una volta il Paese, a distanza di 26 anni dalladi. Serie in cui il fondatore della più famosa comunità di recupero per tossicodipendenti d’Europa viene dipinto come violento e misogino. La ricostruzione dei fatti è distorta, parziale e tendenziosa, ...

Agenzia_Ansa : Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di San Patrignano, hanno querelato per dif… - sulsitodisimone : I figli di Muccioli querelano per diffamazione Netflix per la serie tv - Pius_XII : RT @marioadinolfi: I figli di Muccioli meritano tutto il sostegno nella loro querela a Netflix e alla serie Sanpa. L’ideologia dell’autodet… - Co64115256 : RT @perchetendenza: 'Muccioli': Perché Andrea e Giacomo Muccioli, figli del fondatore della comunità per tossicodipendenti di San Patrignan… - scarabellimauro : RT @marioadinolfi: I figli di Muccioli meritano tutto il sostegno nella loro querela a Netflix e alla serie Sanpa. L’ideologia dell’autodet… -