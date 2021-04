Maresca in bilico? Il centrodestra ha un jolly | il nome

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – C’è chi non sa più come tirarlo per la giacca. Anzi, per la toga. Visto che ancora la indossa. E qualcuno, invece, a cui, quando ha letto l’intervista rilasciata all’Ansa dal suo editore, è scappato pure un sorriso amaro. Scene diappeso alla candidatura/non candidatura del sostituto Procuratore di Napoli Catello. Che davvero la fune si stia per spezzare lo dimostra sia Rosario Bianco, fondatore della Rogiosi, la casa editrice di, quando giura che sia davvero prossima la sua decisione definitiva sulla discesa in campo. Sia il fatto che molti, nei partiti di, in realtà, già avvertono davvero puzza di bruciato e temono un film già visto: il gran passo indietro, il gran rifiuto, comefece già la scorsa estate, quando ...