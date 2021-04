Legge Zan contro l’omofobia | slitta ancora

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “La calendarizzazione del ddl Zan non è tecnicamente procedibile”. E’ quanto scrive su Facebook Andrea Ostellari, presidente leghista della Commissione Giustizia del Senato al termine dell’ufficio di presidenza dell’organismo, dove M5S, Pd, Leu e Iv, hanno chiesto la calendarizzazione del ddl Zan, sui reati connessi al. “Lo avevamo segnalato sin da novembre. Evidentemente qualcuno non aveva letto bene le carte. Ora si rimanda quel testo, con altri 4, al presidente del Senato per la rassegnazione. Quante polemiche inutili e quanti commenti in questi giorni… bastava studiare”. “C’è un problema di tipo tecnico da risolvere, devono essere riassegnati i testi di altri 4 ddl analoghi, che devono essere congiunti al ddl Zan, prima di un possibile incardinamento”. I 4 ddl assimilabili, indicati dal presidente Ostellari, che sono in sede redigente, finiranno ...

borghi_claudio : Borghi (Lega) a iNews24: “Questo governo ha scopi precisi, non rompano le scatole con cannabis e legge Zan”… - pdnetwork : Alle 14, l'ufficio di presidenza della Commissione Giustizia del Senato deciderà se calendarizzare #leggeZan. Sui… - marcofurfaro : 'Quando parlo di ius soli e legge Zan parlo di cose che portano nel futuro e ci tolgono dal Medioevo. Queste sono l… - mpiacenonaver1 : Aò... Ci tenevano così tanto a sta legge Zan che hanno aspettato di stare al governo con Salvini per attuarla... Ma… - ScuolaChest : RT @jacopocoghe: La legge #omofobia punisce anche le tue idee! #zan #fedez #omotransfobia #restiamoliberi #stopddlzan -

Ultime Notizie dalla rete : Legge Zan

Vedi Anche Fedez in diretta con Alessandro: "Lacontro l'omotransfobia non toglie diritti a nessuno, ma li dà a chi non ne ha" Gli schieramenti: gli attacchi (non solo da destra) e l'asse ..."Il presidente ritiene di dover mettere insieme locon altri disegni di- spiega Mirabelli - poi serve un passaggio con Casellati che ci auguriamo avvenga già oggi o domani in modo da ...Nel corso della riunione della Commissione Giustizia per la calendarizzazione del Ddl Zan (che è stato ancora fatto slittare ... news è sufficiente leggere l'articolo 4 della proposta di legge, che ...Niente calendarizzazione del ddl Zan, si dovrà prima procedere ad accorpare la norma sui reati d'odio, con altri disegni di legge su temi analoghi presenti in Parlamento. E' la soluzione, formalmente ...