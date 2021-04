Le Iene | polemiche sul caso Yaska | il tutore legale aiuta davvero? E come funziona in Italia?

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo il servizio de Lesuldi, una ragazza affetta da schizofrenia costretta ad abortire dalla propria tutrice, sorge spontaneo chiedersisi operi innell’ambito della tuteladelle persone inferme dal punto di vista mentale. La normativa in merito è tanto complessa quanto delicata, e quello che nel servizio vmesso in luce attraverso le parole deldella famiglia è il fatto che, in realtà, non sussista un limite massimo di persone che ciascuno amministratore di sostegno possa avere “a carico”. Una problematica non indifferente se si considera che, in realtà, queste persone sono investite da una responsabilità enorme nei confronti dei loro ...

Advertising

fuckyoutiddy : @Vivdali ma questo perdersi dietro le foto mezzo nudo, le polemiche con gli haters,lo scherzo delle iene,tutto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene polemiche

Periodico Italiano

Ha deciso di prendersi una pausa dopo lescaturite Aurora Ramazzotti è ben consapevole ...occhi del pubblico ed è seguitissima sia in tv (al momento è in forza nel programma Mediaset Le)...Dunque Aurora Ramazzotti , che attualmente è anche inviata de Le, ha deciso di staccare per ... "Stamo sempre a magnà." L'articolo Aurora Ramazzotti dopo le: "Ho deciso di far calmare ...A Giulio Golia ha raccontato le motivazioni della sua scelta di non benedire le palme finché non avrebbe potuto fare altrettanto con le coppie omosessuali in polemica con il Vaticano ... Giulio ...Una commissione d’inchiesta per chiedere "trasparenza sull’avvicendamento del comandante della Polizia locale, Antonio Barbato", che nel 2017 era stato destinato ad altro incarico dopo le polemiche pe ...