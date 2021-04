'L'anno più difficile tra rimpatri e battaglia contro il rischio Covid' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Emilio Orlando Fabio Conestà, segretario nazionale del sindacato Mosap della polizia, qual è la situazione negli hotspot siciliani riguardo gli arrivi dei migranti? "Rispetto all'inizio della pandemia ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Emilio Orlando Fabio Conestà, segretario nazionale del sindacato Mosap della polizia, qual è la situazione negli hotspot siciliani riguardo gli arrivi dei migranti? "Rispetto all'inizio della pandemia ...

Ultime Notizie dalla rete : anno più Giammarco Oberto C'è una fetta di Italia che non è mai andata in lockdown: Quell'anno si chiuse con 11.471 migranti sbarcati, dopo i 23.370 del 2018 e 119.369 del 2017, ... Ora i due nemici Lamorgese e Salvini siedono nello stesso governo, la miccia è più che mai innescata: ...

'L'anno più difficile tra rimpatri e battaglia contro il rischio Covid' Mentre da un lato si fa tanto per arginare i contagi, dall'altro non si considera l'aspetto più insidioso legato agli sbarchi, che è quello delle malattie. E non mi riferisco solo al Covid".

Quell'anno si chiuse con 11.471 migranti sbarcati, dopo i 23.370 del 2018 e 119.369 del 2017, ... Ora i due nemici Lamorgese e Salvini siedono nello stesso governo, la miccia è più che mai innescata: ...