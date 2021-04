Juve-Napoli, Pirlo: “Dovevamo fare più gol agli azzurri” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLe parole di Andrea Pirlo al termine di Juve-Napoli terminata 2-1: “Non sono arrabbiato per i punti lasciati per strada a causa dell’atteggiamento. Non siamo stati incisivi in tante gare abbordabili, affrontandole con atteggiamento diverso da stasera. Quando hai questo spirito, questa voglia di vincere, quando ti sacrifici in undici e copri le posizioni dei compagni alla fine il risultato arriva”. Decisivo il lavoro degli esterni: l’avevate preparata così? “Sì, avevamo provato quest’atteggiamento con due esterni sempre larghi, Danilo a fare il centrocampista aggiunto per liberare poi l’ampiezza per Chiesa. Mi dispiace non essere riuscito a sfruttare le palle gol che abbiamo avuto”. Come ha vissuto lei questa vigilia con tante voci? “Sono abituato ormai. Il ruolo di allenatore è questo, lo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLe parole di Andreaal termine diterminata 2-1: “Non sono arrabbiato per i punti lasciati per strada a causa dell’atteggiamento. Non siamo stati incisivi in tante gare abbordabili, affrontandole con atteggiamento diverso da stasera. Quando hai questo spirito, questa voglia di vincere, quando ti sacrifici in undici e copri le posizioni dei compagni alla fine il risultato arriva”. Decisivo il lavoro degli esterni: l’avevate preparata così? “Sì, avevamo provato quest’atteggiamento con due esterni sempre larghi, Danilo ail centrocampista aggiunto per liberare poi l’ampiezza per Chiesa. Mi dispiace non essere riuscito a sfruttare le palle gol che abbiamo avuto”. Come ha vissuto lei questa vigilia con tante voci? “Sono abituato ormai. Il ruolo di allenatore è questo, lo ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Comincia #JuveNapoli ?? Vogliamo 90 minuti da Juve ???? FINO ALLA FINE! ???????? ?????????? ??… - fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - AleGobbo87 : RT @pauloflorenz: 3 giocatori fuori per COVID e la #Juve vince! 2 giocatori fuori per COVID ed il #napoli scappa! #JuveNapoli - nagantonio : RT @demagistris: Accolto il ricorso del #Napoli contro la ingiusta vittoria a tavolino a favore della #Juve.Ora si gioca a calcio e si va a… -