Il covid sviluppa problemi mentali: lo studio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alessandro Nunziati Il covid-19 lascia in eredità a chi ne è uscito anche problemi mentali, in una fascia consistente della popolazione. Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista specializzata “Lancet Psychiatry”, un terzo di chi ha ha avuto il virus ha sviluppato problemi psicologici e neurologici. Dai risultati della ricerca, il più grande del genere con oltre Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alessandro Nunziati Il-19 lascia in eredità a chi ne è uscito anche, in una fascia consistente della popolazione. Secondo un recentepubblicato sulla rivista specializzata “Lancet Psychiatry”, un terzo di chi ha ha avuto il virus hatopsicologici e neurologici. Dai risultati della ricerca, il più grande del genere con oltre Impronta Unika.

Advertising

Efrem444 : RT @LucaPicotti: Il problema è che la logica costi-benefici vale sul piano collettivo e non tiene conto del ragionamento del singolo: es ho… - LucaPicotti : Il problema è che la logica costi-benefici vale sul piano collettivo e non tiene conto del ragionamento del singolo… - amerigame : @MSembianti Con la 1a dose il sistema immunitario sviluppa una qualche sorta di difesa contro il vettore (adenoviru… - Venere781 : RT @miia_2018: Anziana (65+) in buone condizioni di salute riceve 1a dose Pfizer e 24 ore dopo sviluppa sintomi Covid. Viene ospedalizzata… - MamolkcsMamol : RT @miia_2018: Anziana (65+) in buone condizioni di salute riceve 1a dose Pfizer e 24 ore dopo sviluppa sintomi Covid. Viene ospedalizzata… -

Ultime Notizie dalla rete : covid sviluppa La Scuola: obiettivi, attività, contatti - Iperbole La Scuola sviluppa la propria attività in relazione all'Area Welfare e Promozione del Benessere ... aperte le iscrizioni I mutamenti sociali post - Covid e le nuove proposte per un Welfare di comunità ...

Il Covid e le nuove generazioni, Comune Ferrara aiuta nell'inserimento al lavoro e 'sonda' disagio: contatti con oltre 11mila giovani nel 2020. ... Inoltre: con i servizi sociali di Asp sviluppa progetti per il contrasto a disagio e fragilità, con ... con le restrizioni Covid, ha organizzato, tra le altre cose, 10 webinar sulla comunicazione di ...

Roma – Covid: Asl RM6, al via la somministrazione anticorpi monoclonali Roma – Covid: Asl RM6, al via la somministrazione anticorpi monoclonali ... spinto la ricerca scientifica a concentrarsi su due fronti: la prevenzione con lo sviluppo dei vaccini e la terapia con ...

AstraZeneca e «trombosi rare»: per l’EMA i benefici superano i rischi Il coronavirus continua a mietere moltissime vittime”, ha ... non associato al rischio di sviluppare trombi o coaguli del sangue”. E appena qualche settima fa la direttrice dell’Ema aveva ribadito ...

La Scuolala propria attività in relazione all'Area Welfare e Promozione del Benessere ... aperte le iscrizioni I mutamenti sociali post -e le nuove proposte per un Welfare di comunità ...Inoltre: con i servizi sociali di Aspprogetti per il contrasto a disagio e fragilità, con ... con le restrizioni, ha organizzato, tra le altre cose, 10 webinar sulla comunicazione di ...Roma – Covid: Asl RM6, al via la somministrazione anticorpi monoclonali ... spinto la ricerca scientifica a concentrarsi su due fronti: la prevenzione con lo sviluppo dei vaccini e la terapia con ...Il coronavirus continua a mietere moltissime vittime”, ha ... non associato al rischio di sviluppare trombi o coaguli del sangue”. E appena qualche settima fa la direttrice dell’Ema aveva ribadito ...