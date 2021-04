"Ho vinto un reality. Ma voglio fare gavetta con Il punto Z" - (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lorenza Sebastiani Il personaggio del momento debutta stasera su Mediaset Play: "Mi ispiro anche alla Carrà" Alimenta salotti televisivi e social, osannato e criticato, sempre nel mirino. Tommaso Zorzi, influencer e vincitore dell'ultimo GfVip, è uno dei nuovi volti su cui Mediaset sta puntando. La prima dimostrazione è Il punto Z, uno show tutto suo in streaming che condurrà ogni mercoledì da questa sera su Mediaset Play alle 20.45, «un talk che mi sono cucito addosso e che strizza l'occhio al game e al varietà». Primo ospite in collegamento Maurizio Costanzo, «la pacca sulla spalla di Costanzo al mio debutto sarà per me un battesimo del fuoco». Ospite in studio, Giulia Salemi. Da domani giovedì 8 aprile debutta anche in una striscia quotidiana di commento del daytime de L'Isola dei Famosi, dal lunedì al venerdì alle 18.20 su Italia 1. Impegnatissimo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lorenza Sebastiani Il personaggio del momento debutta stasera su Mediaset Play: "Mi ispiro anche alla Carrà" Alimenta salotti televisivi e social, osannato e criticato, sempre nel mirino. Tommaso Zorzi, influencer e vincitore dell'ultimo GfVip, è uno dei nuovi volti su cui Mediaset sta puntando. La prima dimostrazione è IlZ, uno show tutto suo in streaming che condurrà ogni mercoledì da questa sera su Mediaset Play alle 20.45, «un talk che mi sono cucito addosso e che strizza l'occhio al game e al varietà». Primo ospite in collegamento Maurizio Costanzo, «la pacca sulla spalla di Costanzo al mio debutto sarà per me un battesimo del fuoco». Ospite in studio, Giulia Salemi. Da domani giovedì 8 aprile debutta anche in una striscia quotidiana di commento del daytime de L'Isola dei Famosi, dal lunedì al venerdì alle 18.20 su Italia 1. Impegnatissimo ...

Chiaraa__1 : Madonna Dayane ma non potevi fare gli altri reality dopo il GF e non prima, ne avresti vinto uno dietro l’altro #Mellos - lemiecosucce : @Bea27221512 Ribadendo ogni 3x2 di aver vinto un reality ? - tommaso0007 : Elisa 'Stessa cosa che facevi tu al GF Vip' Tz ma io ho vinto.. tommaso non vuol dire un cazzo di niente che hai v… - __sogolden__ : Tommaso Zorzi che se la tira come se avesse vinto il premio Nobel quando ha vinto un cazzo di reality in cui ha min… - TheSkyisgreen6 : RT @paganotta: Comunque quel “ho rivisto Pupo” mi dà un che di soddisfazione, pensare che era l’opinionista del reality che Tommy ha vinto… -

Ultime Notizie dalla rete : vinto reality Isola dei Famosi 2021, Cerioli sbotta dopo la nomination: il fuorionda Cerioli invece sente di non essere adatto al reality perché le telecamere si concentrano sui ... Avendo visto che Andrea Cerioli ha vinto contro un personaggio ritenuto forte come Elisa Isoardi gli avrà ...

Vera Gemma e Jeda, cosa ne pensano i suoceri della naufraga? I dettagli Figlia del celebre attore Giuliano Gemma , che nella sua carriera ha interpretato più di 100 film e vinto diversi premi, ha deciso di partecipare al reality per dimostrare di non essere solo una ...

"Ho vinto un reality. Ma voglio fare gavetta con Il punto Z" il Giornale "Ho vinto un reality. Ma voglio fare gavetta con Il punto Z" La prima dimostrazione è Il Punto Z, uno show tutto suo in streaming che condurrà ogni mercoledì da questa sera su Mediaset Play alle 20.45, «un talk che mi sono cucito addosso e che strizza l'occhio ...

Isola dei Famosi, quel (finto?) buonismo che non accende il reality Nel televoto flash, il pubblico da casa ha preferito l’ex tronista Andrea Cerioli con il 52% dei voti all’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco”, che però non si è data per vinta. A differenza della ...

