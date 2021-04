Global Health Summit, Draghi: “Discuteremo di come migliorare la sicurezza sanitaria” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Draghi sul Global Health Summit: “Un’opportunità per condividere le esperienze maturate dalla pandemia”. ROMA – Prime dichiarazioni di Mario Draghi sul Global Health Summit. Nella giornata dedicata alla salute, Palazzo Chigi sui social è ritornato sul prossimo evento mondiale, in programma in Italia a maggio. “Si tratta di una manifestazione – si legge sul profilo della Presidenza del Consiglio – organizzata in collaborazione con la commissione Ue. Discuteremo di come migliorare la sicurezza sanitaria, come rafforzare i sistemi sanitari e come migliorare la capacità di affrontare le prossime crisi in uno spirito di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021)sul: “Un’opportunità per condividere le esperienze maturate dalla pandemia”. ROMA – Prime dichiarazioni di Mariosul. Nella giornata dedicata alla salute, Palazzo Chigi sui social è ritornato sul prossimo evento mondiale, in programma in Italia a maggio. “Si tratta di una manifestazione – si legge sul profilo della Presidenza del Consiglio – organizzata in collaborazione con la commissione Ue.dilarafforzare i sistemi sanitari ela capacità di affrontare le prossime crisi in uno spirito di ...

