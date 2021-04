Giammarco Oberto C'è una fetta di Italia che non è mai andata in lockdown:

Advertising

linosegna : RT @nicomanetta1: Giammarco Oberto Una corsa in taxi attraverso la città deserta e addormentata, - - nicomanetta1 : Giammarco Oberto Una corsa in taxi attraverso la città deserta e addormentata, - - zazoomblog : Giammarco Oberto I morti? Meglio spalmarli su più giorni. Il numero di positivi - #Giammarco #Oberto #morti?… -

Ultime Notizie dalla rete : Giammarco Oberto

Leggo.it

C'è una fetta di Italia che non è mai andata in lockdown: le acque territoriali del Canale di Sicilia. Che nei primi tre mesi del 2021 sono state più trafficate che mai rispetto allo ...I morti? Meglio spalmarli su più giorni. Il numero di positivi di Palermo? Troppo alto per essere comunicato in un giorno sol o. Benvenuti nella gestione creativa dei numeri del Covid in Sicilia. Un ...C'è una fetta di Italia che non è mai andata in lockdown: le acque territoriali del Canale di Sicilia. Che nei primi tre mesi del 2021 sono state più trafficate che mai rispetto allo stesso periodo ...Una corsa in taxi attraverso la città deserta e addormentata, lei in preda alle doglie, lui le tiene la mano e l'autista con gli occhi incollati alla strada. Pochi minuti, tra le 2,30 e le 2,40, ma il ...