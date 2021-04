Germania, Merkel vuole di nuovo un “breve lockdown uniforme”. Preoccupa la pressione sulle terapie intensive: restano 3mila letti liberi (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive per Covid cresce troppo velocemente. Un lockdown breve e uniforme sarebbe auspicabile”. Angela Merkel vuole convincere i Länder a fare quello che aveva già chiesto per Pasqua, salvo poi scegliere la retromarcia. Le parole, pronunciate in conferenza stampa da Ulrike Demmer, portavoce del governo tedesco, sottolineano come a Berlino ci sia la convinzione che serva una nuova stretta generale per far sì che la Germania riesca a superare la terza ondata della pandemia. L’attuale lockdown, che prevede la possibilità di allentare le restrizioni laddove l’incidenza settimanale scenda sotto i 100 casi per 100mila abitanti, non è considerato sufficiente: “Ieri il ministro della Sanità ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Il numero dei pazienti ricoverati nelleper Covid cresce troppo velocemente. Unsarebbe auspicabile”. Angelaconvincere i Länder a fare quello che aveva già chiesto per Pasqua, salvo poi scegliere la retromarcia. Le parole, pronunciate in conferenza stampa da Ulrike Demmer, portavoce del governo tedesco, sottolineano come a Berlino ci sia la convinzione che serva una nuova stretta generale per far sì che lariesca a superare la terza ondata della pandemia. L’attuale, che prevede la possibilità di allentare le restrizioni laddove l’incidenza settimanale scenda sotto i 100 casi per 100mila abitanti, non è considerato sufficiente: “Ieri il ministro della Sanità ha ...

