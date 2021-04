Europei 2020, CTS: “Non è possibile confermare che ci sarà il pubblico allo stadio” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha fatto sapere alla Figc che non non sarà possibile confermare a oggi la presenza del pubblico all’Olimpico per le partite degli Europei 2020 che verranno giocate in Italia. Ieri il governo ha ufficializzato che lo stadio di Roma ospiterà regolarmente le quattro sfide, ma la Uefa ha imposto il diktat secondo il quale uno stadio potrà ospitare le partite della rassegna continentale solo se potrà garantire la presenza dei tifosi: “Non è possibile ad oggi confermare che gli incontri degli Europei di calcio previsti in Italia si svolgeranno con la presenza del pubblico. C’è la disponibilità a rivedere la questione nelle prossime settimane alla luce ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha fatto sapere alla Figc che non nona oggi la presenza delall’Olimpico per le partite degliche verranno giocate in Italia. Ieri il governo ha ufficializzato che lodi Roma ospiterà regolarmente le quattro sfide, ma la Uefa ha imposto il diktat secondo il quale unopotrà ospitare le partite della rassegna continentale solo se potrà garantire la presenza dei tifosi: “Non èad oggiche gli incontri deglidi calcio previsti in Italia si svolgeranno con la presenza del. C’è la disponibilità a rivedere la questione nelle prossime settimane alla luce ...

Advertising

Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - OptaPaolo : 13 - Solo Erling #Haaland è più giovane di Dusan #Vlahovic tra i giocatori con almeno 13 reti all'attivo nei top-5… - sportface2016 : #Euro2020, il #CTS: 'Non è possibile confermare che ci sarà il pubblico allo stadio Olimpico' - BnB_Ferroviere : Euro 2020, in Italia il pubblico tornerà negli stadi: c'è l'ok del Governo Via @Gazzetta_it - sportface2016 : #Euro2020, il sottosegretario alla salute #Costa: 'Puntiamo a 15.000 persone all'Olimpico' -