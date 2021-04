“È una molestia e adesso basta”. Stefania Orlando furiosa. Interviene subito anche l’amico Tommaso Zorzi (Di mercoledì 7 aprile 2021) La prima a denunciare è stata Aurora Ramazzotti: dopo una sessione di allenamento all’aperto, la figlia di Michelle Hunziker aveva parlato indignata dell’ennesimo episodio di fischi e commenti indesiderati ricevuti per strada da parte di estranei: “Ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora così di frequente?”, aveva detto su Instagram rivolgendosi ai suoi follower. E aveva aggiunto: “Nonostante io sia una che in genere si veste da maschiaccio, appena mi metto una gonna o mi tolgo la giacca sportiva mentre corro perché fa caldo, devo sentire fischi o i commenti sessisti? Mi fa schifo”. Si tratta del fenomeno del catcalling, le molestie di strada. Dopo Aurora Ramazzotti è stata Vittoria Puccini ad alzare la voce: “È qualcosa che tra l’altro io ho vissuto sulla mia pelle e mi ha sempre dato più che fastidio. L’ho sempre trovata una violenza. Una violenza verbale. Soprattutto per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) La prima a denunciare è stata Aurora Ramazzotti: dopo una sessione di allenamento all’aperto, la figlia di Michelle Hunziker aveva parlato indignata dell’ennesimo episodio di fischi e commenti indesiderati ricevuti per strada da parte di estranei: “Ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora così di frequente?”, aveva detto su Instagram rivolgendosi ai suoi follower. E aveva aggiunto: “Nonostante io sia una che in genere si veste da maschiaccio, appena mi metto una gonna o mi tolgo la giacca sportiva mentre corro perché fa caldo, devo sentire fischi o i commenti sessisti? Mi fa schifo”. Si tratta del fenomeno del catcalling, le molestie di strada. Dopo Aurora Ramazzotti è stata Vittoria Puccini ad alzare la voce: “È qualcosa che tra l’altro io ho vissuto sulla mia pelle e mi ha sempre dato più che fastidio. L’ho sempre trovata una violenza. Una violenza verbale. Soprattutto per il ...

