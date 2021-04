E’ arrivato il freddo dal Polo Nord | show di primavera

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ilventodalunae potrebbe arrivare ancora. Come si sul dire e non finisce qui. E’il. Previsto, per certi versi inaspettato, ed èinvernale. Sì, proprio così, il crollo delle temperature ci ha riportato improvvisamente in Inverno e dopo l’assaggio d’Estate della scorsa