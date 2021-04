Domenico Strazzullo | deceduto improvvisamente a 46 anni

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il direttore del Villaggio Albatros di Marina di Lesina è mortoall’età di 46: l’intero comune è in lutto per la prematura scomparsa. Marina di Lesina, morto il direttore del Villaggio Albatros su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Strazzullo

StatoQuotidiano.it

Condannati anche Giovannidi 32 anni, Cristian Celentano di 25 anni, napoletani, e ... Nel collegio difensivo gli avvocati Leopoldo Perone ,Dello Iacono , Michele Caiafa e ...Condannati anche Giovannidi 32 anni, Cristian Celentano di 25 anni, napoletani, e ... Nel collegio difensivo gli avvocati Leopoldo Perone ,Dello Iacono , Michele Caiafa e ...“La scorsa notte ci ha lasciati Domenico Strazzullo, per tutti Mimmo, direttore del Villaggio Albatros. Una persona eccezionale, un vulcano di idee e un amante come pochi di questo territorio”. Gli am ...Per 60 anni ha gestito il negozio di biancheria di via Turri 13. Il dolore della famiglia: «Ha sempre amato il suo lavoro» ...