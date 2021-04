Denise Pipitone, Olesya Rostova non è lei: c'è la conferma (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non è lei. Oleysa Rostova non è Denise Pipitone . La conferma - senza neppure dover aspettare il test del Dna - viene dal gruppo sanguigno, che è differente . Dopo la diretta della trasmissione russa, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non è lei. Oleysanon è. La- senza neppure dover aspettare il test del Dna - viene dal gruppo sanguigno, che è differente . Dopo la diretta della trasmissione russa, ...

