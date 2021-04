Da Ilicic a Thauvin e Ikoné: Milan, è casting per la fascia destra (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fra i vari capi d'accusa emessi contro il (pessimo) Milan visto con la Samp, ce n'è uno diretto espressamente a Pioli, e una scelta che i tifosi non si sono spiegati: perché arretrare terzino destro ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fra i vari capi d'accusa emessi contro il (pessimo)visto con la Samp, ce n'è uno diretto espressamente a Pioli, e una scelta che i tifosi non si sono spiegati: perché arretrare terzino destro ...

Advertising

IlBuonFabio : @salda__ @Zorochan_1 @Gazzetta_it Sarebbe questa la vera scommessa, ma Ilicic tecnicamente vale 20 Thauvin - ParasiteMale : @Gazzetta_it Ilicic non e un esterno Thauvin fa cagare Ikone e un trequartista - MilanistThe : - Voglio Belotti, Thauvin, Ilicic, Pessina (riserva) e Boga (dx) e riscatto Tomori. PUNTO @acmilan #MilanSampdoria… - rickembecker : Non lo so, sono scettico. I piedi non si discutono, ma dove lo si metterebbe Ilicic, esterno che non difende? Trequ… - ale13_spino : si è capito dalle news e voci che, gira e rigira fra Thauvin Ilicic Vazquez e Otavio (prima del rinnovo), ne voglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic Thauvin Da Ilicic a Thauvin e Ikoné: Milan, è casting per la fascia destra L'ultimo dei quali, in ordine di tempo, è Ilicic. Certo, lo sloveno presenta una lista di se e di ... Fra i candidati papabili, e non da oggi, c'è anche Florian Thauvin. Il 28enne esterno del Marsiglia ...

Le pagelle di Atalanta-Parma 3-0: Muriel o Zapata, poco cambia Riccardo GAGLIOLO 6 " Mezz'ora dove non concedere un granché spazio ad Ilicic. Poi si fa male. Dal ... 3-0 al Parma, la Dea c è UN ORA FA Calciomercato Milan: anche Koné e Thauvin. Juventus sul giovane ...

Ex viola, Ilicic nel mirino di una big italiana. Le cifre non sono onerose Il Milan pensa seriamente a Josip Ilicic per la prossima stagione. Nelle ultime settimane infatti il minutaggio dell’ex viola è notevolmente calato. Secondo il quotidiano i rossoneri sono interessati ...

Milan, Maldini tra rinnovi e colpi Champions: tutti i nomi del mercato rossonero Calciomercato Milan: i rossoneri sono al lavoro per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Pioli per la prossima stagione.

L'ultimo dei quali, in ordine di tempo, è. Certo, lo sloveno presenta una lista di se e di ... Fra i candidati papabili, e non da oggi, c'è anche Florian. Il 28enne esterno del Marsiglia ...Riccardo GAGLIOLO 6 " Mezz'ora dove non concedere un granché spazio ad. Poi si fa male. Dal ... 3-0 al Parma, la Dea c è UN ORA FA Calciomercato Milan: anche Koné e. Juventus sul giovane ...Il Milan pensa seriamente a Josip Ilicic per la prossima stagione. Nelle ultime settimane infatti il minutaggio dell’ex viola è notevolmente calato. Secondo il quotidiano i rossoneri sono interessati ...Calciomercato Milan: i rossoneri sono al lavoro per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Pioli per la prossima stagione.