Covid: Von der Leyen, 'prepararsi a rispondere a pandemie future' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Il mondo deve prepararsi a proteggere l'umanità dalle pandemie future. Tutti i Paesi devono lavorare insieme per migliorare la sicurezza sanitaria globale. Per sostenere questi sforzi, la Commissione Ue co-organizzerà il Global Health Summit" in programma a Roma il prossimo 21 maggio. Lo afferma la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, secondo quanto riportato sul profilo Twitter ufficiale di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Il mondo devea proteggere l'umanità dalle. Tutti i Paesi devono lavorare insieme per migliorare la sicurezza sanitaria globale. Per sostenere questi sforzi, la Commissione Ue co-organizzerà il Global Health Summit" in programma a Roma il prossimo 21 maggio. Lo afferma la presidente della Commissione Ursula Von der, secondo quanto riportato sul profilo Twitter ufficiale di Palazzo Chigi.

Advertising

CottarelliCPI : Ursula Von der Leyen ha ribadito l'urgenza di rendere operativi i Covid pass entro l'estate. Sottoscrivo in pieno i… - SR46795382 : Covid, von der Leyen: 'Inizio terza ondata in Europa' - EsuleMazzini : Semplicemente ridicolo La EU non esiste e presto si sfascio e #Covid_19 darà il colpo di grazia altro che erdogan… - IOdonna : Chi pagherà il prezzo degli errori di Angela Merkel e Ursula von der Leyen? - MattTMagistelli : @manginobrioches ma se la Von stava sul divano padronale in posizione centrale nella stanza e spaparanzata tipo pas… -