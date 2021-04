Covid | Figliuolo | da domani AstraZeneca a 60-79enni**

Advertising

MediasetTgcom24 : Figliuolo: 'Da domani AstraZeneca anche a 60-79 anni' #covid - HuffPostItalia : Covid, Figliuolo: 'In aprile ci giochiamo tutto' - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - VivianaP1511 : RT @ChiodiDonatella: LA #MURGIA SI SPAVENTA ALLA VISTA DELLA #DIVISA DI #FIGLIUOLO, PENSATE UN PO' Ed è fortunata la ragazzotta. Perché og… - RenzoCianchetti : RT @ChiodiDonatella: LA #MURGIA SI SPAVENTA ALLA VISTA DELLA #DIVISA DI #FIGLIUOLO, PENSATE UN PO' Ed è fortunata la ragazzotta. Perché og… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Figliuolo

L'HuffPost

Oggi l'Ema ha detto di aver riscontrato un possibile legame fra il vaccino anti -e alcuni ... Speranza, i governatori e il commissario. Qualunque sia la decisione, il rischio più che ...E' presente anche il commissario Francesco Paolo. Alle 21 conferenza stampa Locatelli, ... si terrà la conferenza stampa sulle valutazioni Ema in relazione al vaccino anti- 19 ...con il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo, si è tenuta in serata. «Considerando i dati sulla letalità (per coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l'idea anche per ..."Considerando i dati sulla letalità (per coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù ... avrebbe detto il commissario Francesco Figliuolo all'incontro con le Regioni, secondo quanto si ...