Covid: 2,6 mln di vaccini fermi in frigo, 'no ritardi ma scorte per richiami e nuovi arrivi' (Di mercoledì 7 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

giornaleradiofm : Covid: 2,6 mln di vaccini fermi in frigo, 'no ritardi ma scorte per richiami e nuovi arrivi': Roma, 7 apr. (Adnkron… - frankray88 : guardiamo se capisci così: pandemia spagnola 1920; Pop. mond. 1,7 mld vittime della spagnola 50 mln covi 19 2020 p… - infoitsalute : Covid: crollo test e positivi,421 morti. Guariti oltre 3 mln - sano_scettico : RT @Controleuro1: Rischio il Covid 1000 volte: Casi 3,69 Mln Guarigioni 3,02 Mln Decessi 112.000 Parliamo di 60 MILIONI di abitanti. htt… - Controleuro1 : Rischio il Covid 1000 volte: Casi 3,69 Mln Guarigioni 3,02 Mln Decessi 112.000 Parliamo di 60 MILIONI di abitant… -