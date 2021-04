Conte: “12 punti in più sulla Juve? Provo meraviglia, non siamo più forti di loro” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il successo sul Sassuolo: “E’ una vittoria di grandissimo valore, da qui alla fine ogni vittoria varrà sei punti. Stiamo dando una continuità di risultati impressionante e va dato merito ai ragazzi. siamo arrivati a un punto della stagione in cui la strategia è molto importante, in ogni gara abbiamo l’umiltà di riconoscere i pregi dell’avversari ma anche la capacità di colpire i loro difetti. Al Sassuolo, ad esempio, piace palleggiare e abbiamo avuto l’umiltà di portarli dove volevamo noi. Al di là del possesso palla, abbiamo fatto due gol ma anche sprecato occasioni clamorose e potevamo rendere il punteggio più rotondo. Detto ciò, loro hanno fatto una buona partita ma noi abbiamo un obiettivo importante perché ormai ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il successo sul Sassuolo: “E’ una vittoria di grandissimo valore, da qui alla fine ogni vittoria varrà sei. Stiamo dando una continuità di risultati impressionante e va dato merito ai ragazzi.arrivati a un punto della stagione in cui la strategia è molto importante, in ogni gara abbiamo l’umiltà di riconoscere i pregi dell’avversari ma anche la capacità di colpire idifetti. Al Sassuolo, ad esempio, piace palleggiare e abbiamo avuto l’umiltà di portarli dove volevamo noi. Al di là del possesso palla, abbiamo fatto due gol ma anche sprecato occasioni clamorose e potevamo rendere il punteggio più rotondo. Detto ciò,hanno fatto una buona partita ma noi abbiamo un obiettivo importante perché ormai ...

