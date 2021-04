Campania, dall’8 aprile via alle domande per le borse di studio regionali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da domani sarà possibile presentare le domande per l’assegnazione delle borse di studio regionali: ecco come fare e i requisiti necessari. Dalle 10.00 di domani, giovedì 8 aprile, alle 22.00 del 23 aprile, è possibile presentare le domande per l’assegnazione di borse di studio dal valore di 250 euro ciascuna per l’acquisto di libri di Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da domani sarà possibile presentare leper l’assegnazione delledi: ecco come fare e i requisiti necessari. D10.00 di domani, giovedì 822.00 del 23, è possibile presentare leper l’assegnazione dididal valore di 250 euro ciascuna per l’acquisto di libri di

Advertising

ciaoatutticiaoo : @demetriashair_ almeno da voi del lazio l'arancione è una possibilità, la campania sta in zona rossa dall'8 marzo ?? - nicolettagiust1 : RT @lenuccia82: In Campania siamo zona rossa dall'8 marzo. Lo resteremo fino al 18 aprile, se non fino al 20 (sto ancora cercando di capire… - lenuccia82 : In Campania siamo zona rossa dall'8 marzo. Lo resteremo fino al 18 aprile, se non fino al 20 (sto ancora cercando d… - salernonotizie : Mercati non alimentari chiusi, in Campania occupazione permanente dall’8 aprile - salernotoday : Mercati non alimentari ancora chiusi, la protesta: 'Dall' 8 aprile occupazione permanente delle aree”'… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania dall’8 Coronavirus in Italia: 233.515 casi positivi e 33.530 morti. Il bollettino del 2 giugno Corriere della Sera