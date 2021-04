Borsa saudita | via al riassetto societario in vista dell’IPO

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Tele) – Tadawul, ladell’Arabia, ha svelato un piano difunzionale alla sua quotazione. Piani dettagliati per l’IPO dovrebbero essere diffusi nei prossimi mesi, con la stessa che potrebbe avere luogo nel 2022. Una volta che il piano sarà completato, il Saudi Stock Exchange diventerà la terzavalori quotata del Golfo, dopo quelle di Dubai e del Kuwait. Il neo-creato Saudi Tadawul Group avrà quattro filiali: la, un centro di compensazione, una società di deposito e un’azienda di servizi tecnologici, secondo quanto riporta Bloomberg citando dettagli resi noti durante un evento virtuale odierno. I cambiamenti creano la “piattaforma necessaria” per rafforzare l’infrastruttura del gruppo prima, ...

(Teleborsa) - Tadawul, la Borsa dell'Arabia Saudita, ha svelato un piano di riassetto societario funzionale alla sua quotazione. Piani dettagliati per l'IPO dovrebbero essere diffusi nei prossimi mesi ...