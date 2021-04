Bar chiuso dalla Polizia di Stato per 5 giorni, per violazione delle norme anti Covid (Di mercoledì 7 aprile 2021) violazione delle normative anti-Covid: chiuso dalla Polizia di Stato per 5 giorni un bar all’Anagnina. Nella tarda mattina di ieri una pattuglia della Polizia di Stato ha notato che sulla soglia di un bar, non distante dal capolinea della metro A, 3 uomini stavano bevendo delle birre; gli stessi, alla vista dei poliziotti, hanno abbandonato rapidamente bicchieri e bottiglie e sono fuggiti. Gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, hanno proceduto al controllo dell’attività commerciale trovando all’interno del bar 2 clienti che stavano al bancone. La titolare del bar è stata sanzionata ed è stata applicata la chiusura dell’esercizio commerciale per 5 ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 7 aprile 2021)normativediper 5un bar all’Anagnina. Nella tarda mattina di ieri una pattuglia delladiha notato che sulla soglia di un bar, non distante dal capolinea della metro A, 3 uomini stavano bevendobirre; gli stessi, alla vista dei poliziotti, hanno abbandonato rapidamente bicchieri e bottiglie e sono fuggiti. Gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, hanno proceduto al controllo dell’attività commerciale trovando all’interno del bar 2 clienti che stavano al bancone. La titolare del bar è stata sanzionata ed è stata applicata la chiusura dell’esercizio commerciale per 5 ...

