Ascolti tv 6 aprile digital e pay: Champions League al 2,8% su Sky. Vince e va forte Primo Appuntamento, ma fa meno di Ti spedisco in convento (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ascolti Tv tematiche grandi gruppi: Altre Rai 7,2% nelle 24 ore e 6,9% in prima serata: Altre Mediaset 7,65% e 8,1%. Non ci sono più le squadre italiane impegnate ma – martedì 6 aprile, con in agenda per il mercoledì sera i recuperi di Inter-Sassuolo e Juve-Napoli di Serie A – il più importante torneo di calcio continentale continua a fare risultati più che dignitosi anche in chiaro. Ieri su Canale 5 i quarti di finale di Champions League con la partita Real Madrid-Liverpool, hanno avuto 3,341 milioni di spettatori ed il 12,4% di share. Il complesso dei match e Diretta Gol trasmessi a pagamento su Sky ha conseguito ulteriori 757mila spettatori con il 2,8% di share. In particolare Real-Liverpool su Sky ha conseguito 272mila spettatori e l'1%, Diretta Gol 418mila spettatori e l'1,6% e la quota restante di audience ...

