Alessandra Amoroso raddoppia e torna con due nuovi brani

A due anni dal suo ultimo progetto discografico, Alessandra Amoroso torna e lo fa con due brani inediti in cui si racconta: "Piuma", disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali, e "Sorriso Grande", in uscita domani in digitale e da venerdì in rotazione radiofonica. Per tutti i fan che hanno presalvato i brani, Alessandra ha presentato live i due nuovi singoli, oltre ad alcuni brani selezionati del suo repertorio, durante un evento in streaming su A-LIVE. Alessandra si è esibita con la sua band su un palco costruito per l'occasione davanti al Palalottomatica di Roma, palazzo dello sport che numerose volte in oltre 12 anni di carriera ha ospitato i suoi concerti. Di fronte al palco una serie di macchine hanno creato un vero e ...

